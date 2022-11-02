Ульяновск, 2 ноября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области установлены сроки перечисления единовременных выплат членам семей мобилизованных граждан. Социальному блоку поручено оказать финансовую поддержку «в течение недели». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Одной из основных тем обсуждения стали вопросы сопровождения семей мобилизованных жителей Ульяновской области и оказания им социальной поддержки. В ходе обсуждения губернатор Алексей Русских акцентировал внимание на исполнение указа о единовременных выплатах членам семей бойцов, дав на это неделю.

«Минимизировать бюрократию. Поручаю выплаты осуществить в течение этой недели», — сказал глава Ульяновской области.

По данным властей, 1 ноября в отделениях социальной защиты открыт приём заявлений от членов семей мобилизованных. Данная работа будет идти и в праздничные дни — 4, 5 и 6 ноября.

Напомним, что в октябре губернатор подписал указ о единовременной выплате семьям мобилизованных жителей Ульяновской области. Размер финансовой поддержки составит 20 тыс. рублей. Она будет выплачиваться на каждого несовершеннолетнего ребёнка граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Аналогичную сумму получат беременные жёны военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в МФЦ в Ульяновске организуют единое окно для приёма обращений членов семей военнослужащих.