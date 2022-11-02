Кемерово, , 06:16 — REGNUM В Кемеровской области задержанный чиновник Ростехнадзора осуждён за получение взяток. Преступление было выявлено оперативниками кузбасских МВД и ФСБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коррупция Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По данным полиции региона, летом 2020 года теперь уже бывший начальник территориального отдела Ростехнадзора предложил представителю угольного предприятия передать ему автомобиль с личным водителем за бездействие в случае выявления нарушений при ведении горных работ. На машине с личным водителем чиновник ездил с июня 2020 года по декабрь 2021 года. От руководителя другого угольного предприятия чиновник Ростехнадзора получил 900 тысяч рублей — за общее покровительство.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на девять лет и штрафом в 4,5 млн рублей.