Кемерово, 2 ноября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области задержанный чиновник Ростехнадзора осуждён за получение взяток. Преступление было выявлено оперативниками кузбасских МВД и ФСБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным полиции региона, летом 2020 года теперь уже бывший начальник территориального отдела Ростехнадзора предложил представителю угольного предприятия передать ему автомобиль с личным водителем за бездействие в случае выявления нарушений при ведении горных работ. На машине с личным водителем чиновник ездил с июня 2020 года по декабрь 2021 года. От руководителя другого угольного предприятия чиновник Ростехнадзора получил 900 тысяч рублей — за общее покровительство.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на девять лет и штрафом в 4,5 млн рублей.