Салехард, , 06:11 — REGNUM На Ямале паром между Салехардом и Лабытнанги ориентировочно прекратит работу 3 ноября в 21:00 (19:00 мск). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Лабытнанги.

Паромы, курсирующие по маршруту Салехард — Лабытнанги Пресс-служба губернатора ЯНАО

Далее между городами будет налажено вертолётное сообщение и на катере на «воздушной подушке». Стоимость проезда на вертолёте составит 1210 рублей для взрослого пассажира и 605 рублей — для детей. Стоимость проезда для пассажира «подушки»: 146 рублей для взрослого пассажира и 73 рублей для детей.

Когда толщина льда будет соответствовать необходимым условиям, дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году паромная переправа Салехард — Лабытнанги закрылась 31 октября.

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