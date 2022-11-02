Лондон, , 06:09 — REGNUM Пилотов, обученных управлять истребителями пятого поколения F-35 в Великобритании оказалось гораздо меньше, чем самих самолётов. Такое заявление сделал глава британского минобороны Бен Уоллес, 1 ноября сообщает телеканал Sky News.

F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Уоллес комитету палаты Лордов, у Великобритании на сегодняшний день не хватает пилотов, умеющих управлять стоящими на вооружении в британских ВВС истребителями F-35. Уоллес указал, что проблема возникла из-за задержек при обучении пилотов, а также новизной самих самолётов.

Как отмечает телеканал, на вооружении британских ВВС в настоящее время стоят 23 истребителя F-35, ещё три были перенаправлены в США. При этом изначально в планах у Великобритании была закупка 138 таких истребителей.

По данным телеканала, причина дефицита пилотов возникла из-за кризиса возможностей подготовки пилотов, связанного с неисправной авиацией, отсутствием нужного количества инструкторов, а также из-за потока иностранцев для обучения.

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