Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. На Сахалине в селе Китовое на Итурупе сдали в эксплуатацию 24-квартирный арендный дом. Новоселье в нём отметили учителя, сотрудники муниципальных предприятий, силовых структур, пожарной охраны, молодые и узкопрофильные специалисты, сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Ulc.ru Жилье

Читайте также: Путин поручил построить на Дальнем Востоке 10 тыс. квартир для сдачи внаём

Глава Сахалина отметил, что арендное жильё строится во всех районах и пользуется большим спросом у населения. Таким образом на территории удается привлекать молодых специалистов. Арендное жильё стоит в два раза меньше рыночной цены. В дальнейшем его можно выкупить в собственность.

На Итурупе сдан в эксплуатацию уже второй арендный дом. Одна из семей собирается выкупить в нём квартиру с помощью «дальневосточной ипотеки».

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Дальнего Востока, модернизируемых по мастер-планам, президент России Владимир Путин поручил построить дома на 10 тыс. наёмных жилых помещений.