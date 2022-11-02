Благовещенск, , 06:10 — REGNUM Движение автобусов по федеральной дороге «Амур» ограничили из-за погодных условий. Сильный снегопад затруднил движение транспорта на участке протяжённостью почти 650 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Трасса Lenobl.ru

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Отменены рейсы автобусов между городами Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск. Общественный транспорт возобновит движение по маршрутам только после улучшения погоды. Сейчас трассу чистит техника, работы ведут подрядные организации.

Также отменены автобусные рейсы из Благовещенска в Свободный, Циолковский и Шимановск — там на трассе гололёд.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологи заранее предупреждали амурчан о циклоне, который по их прогнозам будет влиять на погоду в регионе до 2 ноября. Снегопад, дожди и сильный ветер накрыли часть Приамурья 31 октября.