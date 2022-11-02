Пекин, 2 ноября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, сменяющемуся председателю Совета Лиги арабских государств (ЛАГ), по случаю 31-го саммита ЛАГ в Алжире, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

По словам Си, Лига арабских государств, приверженная поиску силы через единство в арабском мире, активно продвигает мир и стабильность на Ближнем Востоке и прилагает неустанные усилия для защиты многосторонности и общих интересов развивающихся стран.

Председатель КНР выразил признательность Алжиру за долгосрочную приверженность укреплению солидарности между арабскими странами, его активную роль в защите законных прав и интересов развивающихся стран, а также его акцент на коллективном сотрудничестве между Китаем и арабскими странами.