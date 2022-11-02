Ульяновск, 2 ноября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области после вмешательства правоохранителей были ликвидирована незаконная свалка на территории лесничества. Представление по данному факту внесено в адрес министра природных ресурсов, сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

В ведомстве отмечают, что в ходе проверки в сфере обращения с отходами выявлена несанкционированная свалка на территории Ульяновского лесничества. Для устранения нарушений природоохранным прокурором внесено представление в адрес министра природных ресурсов и экологии Ульяновской области.

Отмечается, что по результатам рассмотрения акта приняты меры сотрудниками лесничества и администрацией Чердаклинского района: отходы вывезены и утилизированы региональным оператором.

Напомним, что Ульяновской области добавят средства регионального бюджета на рекультивацию полигона твёрдых бытовых отходов возле села Красный Яр.

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Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года власти заявляли, что в Ульяновской области при федеральной поддержке начнётся рекультивация закрытого полигона в Чердаклинском районе. На данные цели из федерального бюджета будет выделено 196 млн рублей. Также с привлечением федеральных средств планируется рекультивировать шесть городских свалок.

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