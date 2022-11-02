Сеул, 2 ноября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Северная Корея 2 ноября запустила не менее 10 ракет различных типов. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Cnbc.com Ракетные испытания в КНДР

Каких-либо данных о большинстве из этих пусков не приводится.

В обнародованной ранее информации сообщалось о запуске КНДР в сторону Японского моря трёх баллистических ракет малой дальности. Одна из них упала вблизи территориальных вод Южной Кореи, в 57 километрах от расположенного на побережье города Сокчхо. Ещё одна ракета направлялась в сторону острова Уллындо и упала в море в 167 километрах от него.

Отмечается, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после получения информации о запусках созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии заявило протест властям КНДР в связи с проведением очередных ракетных испытаний. По данным японского военного ведомства, Северная Корея запустила не менее двух баллистических ракет, преодолевших расстояние от 150 до 200 километров.