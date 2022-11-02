Петропавловск-Камчатский, 2 ноября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. На Камчатку 3 ноября обрушится циклон, который подойдёт к берегам региона со стороны Охотского моря, сообщили в краевом управлении МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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По прогнозам синоптиков, в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском районе пройдёт небольшой дождь со снегом. Ночью снег ожидается в горных районах. На побережье ветер будет достигать скорости до 20 м/с.

4 ноября циклон продолжить влиять на погоду в этих районах Камчатки, а также распространится на Усть-Камчатский, Олюторский и Алеутский районы.

Снег с дождём и сильный ветер прогнозируются и 5 ноября в Усть-Камчатском, Олюторском, Алеутском, Карагинском и Пенжинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Татарии в ближайшие сутки местами ожидаются гололедица, сильный ветер порывами до 17 м/с. В восточной части республики возможна кратковременная метель.