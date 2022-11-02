Пекин, , 05:56 — REGNUM Китай представил план ускорения развития индустрии виртуальной реальности (VR), сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Playstation VR Marco Verch Professional Photographer and Speaker

К 2026 году общий объем индустрии виртуальной реальности Китая, включая связанные с ней аппаратное обеспечение, программное обеспечение и приложения, превысит 350 млрд юаней (около $48,56 млрд), согласно плану, совместно представленному Министерством промышленности и информационных технологий, а также четырьмя соответствующими департаментами.

В то же время план, нацеленный на создание 100 предприятий с мощными инновационными, а также промышленным влиянием, в то время как продажи VR-терминалов должны достичь 25 млн единиц.

Китай также планирует построить 10 ведущих VR-кластеров регионального влияния, а также 10 промышленных платформ общественного обслуживания для развития сектора. Должны быть также осуществлены прорывы в ключевых технологиях и приложениях к 2026 году.