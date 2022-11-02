Чебоксары, 2 ноября 2022, 05:51 — REGNUM Проект «Вышитая карта России», которая состоит из орнаментов традиционной народной вышивки народов страны, вошла в число победителей всероссийской общественной премии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минкультуры Чувашии.

Глава Чувашии Олег Николаев передал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко копию «вышитой» карты России
Глава Чувашии Олег Николаев передал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко копию «вышитой» карты России
http://council.gov.ru/

Чувашский проект «Вышитая карта России» признан лучшим проектом национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений на III Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Церемония награждения прошла 1 ноября в Москве в Государственном театре наций: на ней чествовали победителей в семи номинациях за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.

12 декабря в День Конституции обновлённая «Вышитая карта России» будет представлена в театре Русская песня в Москве. Она будет расширена за счёт четырёх воссоединившихся с Россией территорий: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

В минкультуры Чувашии отмечают, что в настоящее время продолжается работа по дополнению полотна четырьмя новыми фрагментами-регионами. Три фрагмента (ЛНР, ДНР, Запорожье) уже готовы и направлены в Чувашию.

Как сообщало ИА REGNUM , оригинал «Вышитой карты России» составляет 3×6,7 метров, в её создании участвовали более 200 мастеров из всех регионов страны: она состоит из орнаментов традиционной народной вышивки народов России, а сами фрагменты повторят географические очертания регионов.

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