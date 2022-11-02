Чебоксары, 2 ноября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Проект «Вышитая карта России», которая состоит из орнаментов традиционной народной вышивки народов страны, вошла в число победителей всероссийской общественной премии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минкультуры Чувашии.

http://council.gov.ru/ Глава Чувашии Олег Николаев передал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко копию «вышитой» карты России

Чувашский проект «Вышитая карта России» признан лучшим проектом национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений на III Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Церемония награждения прошла 1 ноября в Москве в Государственном театре наций: на ней чествовали победителей в семи номинациях за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.

12 декабря в День Конституции обновлённая «Вышитая карта России» будет представлена в театре Русская песня в Москве. Она будет расширена за счёт четырёх воссоединившихся с Россией территорий: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

В минкультуры Чувашии отмечают, что в настоящее время продолжается работа по дополнению полотна четырьмя новыми фрагментами-регионами. Три фрагмента (ЛНР, ДНР, Запорожье) уже готовы и направлены в Чувашию.

Как сообщало ИА REGNUM , оригинал «Вышитой карты России» составляет 3×6,7 метров, в её создании участвовали более 200 мастеров из всех регионов страны: она состоит из орнаментов традиционной народной вышивки народов России, а сами фрагменты повторят географические очертания регионов.

Читайте также: В Совете Федерации открыли выставку в честь бойцов Сурского рубежа