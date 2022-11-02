Якутск, 2 ноября 2022, 05:51 — REGNUM Добровольческий отряд «Боотур» вернулся в Якутию не в полном составе. Во время участия в спецоперации в защиту Донбасса погибли восемь жителей республики, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.
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Он также подчеркнул, что поддержку будут оказывать и семьям тех, кто вернулся домой живым, и назвал бойцов из Якутии примером мужества, чести и отваги.
Как сообщало ИА REGNUM, участники спецоперации заверили, что чувствовали поддержку якутян, и это придавало им сил.