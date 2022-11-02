Пекин, , 05:47 — REGNUM Китай призвал заинтересованные страны принять практические меры для устранения препятствий, с которыми сталкивается российский экспорт зерна и удобрений, и прекратить политизацию или превращение экономических и торговых вопросов в оружие, на заседании Совета Безопасности ООН по важнейшей зерновой сделке с киевским режимом, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Гэн Шуан - официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР news.cn

Поскольку Черноморская зерновая инициатива сыграла активную роль в сдерживании темпов роста мировых цен на продовольствие с момента ее подписания четыре месяца назад, все заинтересованные стороны должны сохранять политическую приверженность и укреплять сотрудничество для неукоснительного выполнения соглашения и решения проблем, возникающих в ходе реализации, заявил заместитель постоянного представителя при ООН Гэн Шуан Совету Безопасности ООН 31 октября.

Гэн сказал, что экспорт российского зерна и удобрений в равной степени важен для международного рынка, а меморандум, подписанный между Россией и ООН, должен быть эффективно реализован, призвав заинтересованные страны устранить негативное влияние всесторонних, недискриминационных санкций на международную торговлю.

Заседание Совета Безопасности ООН состоялось после решения России приостановить свое участие в Черноморской зерновой инициативе при посредничестве ООН, которая была подписана в июле отдельно Россией и киевским режимом с Турцией и ООН для возобновления поставок зерна из портов территории бывшей УССР, пока еще подконтрольных киевскому режиму, на международные рынки через Черное море.

Министерство обороны России объявило, что приостанавливает выполнение соглашений об экспорте сельскохозяйственной продукции из портов территории бывшей УССР, сославшись на террористическую атаку Киева против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, участвующих в обеспечении безопасности зернового коридора. Два высокопоставленных чиновника ООН заявили Совету Безопасности, что знаковое соглашение об экспорте зерна и связанных с ним продуктов питания с территории, подконтрольной киевскому режиму, должно быть сохранено в условиях продолжающейся войны и глобального кризиса стоимости жизни, а посол киевского режима сказал, что он «возмущен, но не удивлен» решением России.

Гэн сказал, что Китай обратил внимание на решения России о выходе из сделки, а также на реакцию Киева и ООН.

«Китай желает, чтобы все заинтересованные стороны продолжали общаться по этому вопросу и пытались восстановить взаимное доверие для решения, которое отвечает интересам всех сторон. Китай также желает, чтобы Генеральный секретарь ООН продолжал играть активную роль», — сказал Гэн.

Гэн отметил, что диалог и переговоры — единственный реалистичный способ разрешить кризис, поскольку менталитет времен холодной войны, политика блокового мышления, разделения и конфронтации, а также изоляция и подавление никогда не принесут мира.

«Китай активно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в разрешении кризиса и поддержании глобального мира и стабильности», — добавил Гэн.