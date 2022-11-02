Москва, , 05:43 — REGNUM Россия не видит смысла во введении запрета на въезд для граждан недружественных стран Запада, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — приводит его слова РИА Новости.

По словам дипломата, подобные ограничения, в первую очередь, наносят вред обычным гражданам, которые лишаются возможности встретиться с родственниками, проживающими за рубежом, или же отправиться учиться в другие страны. Иванов добавил, что попытки Прибалтики запретить въезд всем гражданам России являются частью политической линии Запада, согласно которой поездки в ЕС являются привилегией лишь для «хороших русских».

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября гражданам России запретили въезд на территорию Чехии. При этом въезд запрещен как туристам, так и другим российским гражданам, которые направлялись в страну для участия в спортивных или научных мероприятиях. Ранее подобные меры против России ввели страны Прибалтики.