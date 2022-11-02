Бразилиа, , 05:41 — REGNUM Глава федеральной дорожной полиции Бразилии (PRF) Силвиней Васкес заявил, что его ведомство не в состоянии имеющимися силами разблокировать занятые сторонниками президента страны Жаира Болсонару автодороги, и обратился за помощью к Национальным силам правопорядка. Об этом 1 ноября со ссылкой на заявление правоохранителей сообщает портал G1.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его информации, заблокированными до сих пор остаются ещё 227 федеральных автодорог.

глава PRF Силвиней Васкес «Задействование всего имеющегося штата ведомства оказалось недостаточным для того, чтобы полностью разблокировать более 400 заторов. Таким образом, во исполнение судебного предписания необходима поддержка Национальных сил для объединения усилий в обеспечении общественных интересов».

Ранее освободить от сторонников Болсонару, не согласных с результатами всеобщих выборов, все заблокированные ими автодороги приказал федеральной дорожной полиции и военной полиции штатов глава Высшего избирательного суда Бразилии Алешандри ди Морайс.

31 октября в Бразилии подвели итоги второго тура президентских выборов. По итогам подсчёта голосов победу с результатом 50,9% одержал экс-президент республики Луис Инасиу Лула да Силва. Действующий президент страны Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов. Вечером того же дня сторонники проигравшего выборы президента начали перекрывать автодороги по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен оспаривать своё поражение на выборах и планирует в ближайшее время прервать затянувшееся молчание.

Читайте ранее в этом сюжете: Болсонару планирует прервать молчание и признать поражение — Reuters