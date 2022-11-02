Бразилиа, 2 ноября 2022, 05:41 — REGNUM Глава федеральной дорожной полиции Бразилии (PRF) Силвиней Васкес заявил, что его ведомство не в состоянии имеющимися силами разблокировать занятые сторонниками президента страны Жаира Болсонару автодороги, и обратился за помощью к Национальным силам правопорядка. Об этом 1 ноября со ссылкой на заявление правоохранителей сообщает портал G1.
По его информации, заблокированными до сих пор остаются ещё 227 федеральных автодорог.
Ранее освободить от сторонников Болсонару, не согласных с результатами всеобщих выборов, все заблокированные ими автодороги приказал федеральной дорожной полиции и военной полиции штатов глава Высшего избирательного суда Бразилии Алешандри ди Морайс.
31 октября в Бразилии подвели итоги второго тура президентских выборов. По итогам подсчёта голосов победу с результатом 50,9% одержал экс-президент республики Луис Инасиу Лула да Силва. Действующий президент страны Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов. Вечером того же дня сторонники проигравшего выборы президента начали перекрывать автодороги по всей стране.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен оспаривать своё поражение на выборах и планирует в ближайшее время прервать затянувшееся молчание.
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