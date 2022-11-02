Москва, , 05:39 — REGNUM Количество тревожных вызовов в день празднования Хэллоуина, 31 октября, возрастает как минимум в два раза, в сравнении с обычными днями. Об этом 2 ноября рассказал и сотрудники одного из охранных агентств в беседе с РИА Новости.

Хэллоуин

Как уточнили сотрудники охранного агентства, в текущем году количество тревожных вызовов возросло в два раза, в сравнении с обычными днями, и это на 16% больше, чем при праздновании в 2021 году. Сотрудникам быстрого реагирования довелось задержать двух «ведьм», «смерть с косой», группу «оборотней», героев многочисленных комиксов и «черепашек-ниндзя» в полном составе.

Основная часть всех нарушений зафиксирована в частном бизнесе — 75% от общего числа случаев, при этом 95% из них происходит в барах, ресторанах, кафе и других местах, традиционных для празднования Хэллоуина. По типам нарушений основными лидерами являются разного рода конфликты — 38% от общей массы вызовов, затем 22% приходится на нарушения общественного порядка и 19% правонарушений это кражи.

Среди причин конфликтов были отмечены проигрыши в конкурсе костюмов, выяснения отношений между недавно расставшимися парами, неудачные шутки некоторых гостей праздника.

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