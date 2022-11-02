Пекин, , 05:35 — REGNUM Возник вопрос, изменят ли США свой подход к киевскому режиму на фоне того, как все больше экспертов обращают внимание на недавно обнародованный телефонный звонок, свидетельствующий о разногласиях президента США Джо Байдена и главаря киевского режима Владимира Зеленского по поводу военной помощи, а некоторые республиканцы пообещали сократить помощь режиму, если они возьмут большинство в Конгрессе, сообщает 1 ноября газета Global Times.

Президент США Джо Байден и предводитель киевского режима Владимир Зеленский President.gov.ua

Однако, китайские эксперты полагают, что американские политики, скорее всего, озабочены тем, чтобы привлечь местных избирателей лозунгом «Америка прежде всего» перед предстоящими промежуточными выборами. Учитывая, что в США политкорректно проявлять жесткость по отношению к России, практически невозможно надеяться на прекращение военной помощи США киевскому режиму в ближайшее время, в то время как европейских союзников Вашингтона, вероятно, попросят сделать еще больше.

Согласно сообщению продемократического издания NBC News, опубликованному 31 октября, Байден «вышел из себя» в телефонном разговоре с Зеленским в июне, когда тот перечислил всю необходимую ему дополнительную помощь после того, как Байден сообщил ему, что он только что одобрил военную помощь США в размере одного миллиарда долларов.

Ссылаясь на источник, знакомый с этим вопросом, NBC отмечает, что Байден вышел из себя и сказал Зеленскому, что «американский народ был довольно щедр» и Зеленский «мог бы проявить немного больше благодарности». NBC считает, что эта стычка отражает осознание Байденом того, что «поддержка как Конгресса, так и общественности в направлении миллиардов долларов Киеву может начать угасать».

В Конгрессе двухпартийная готовность поддерживать финансовую и военную поддержку Киеву, похоже, ослабевает, отмечает Global Times. Около 30 либерал-демократов, которые также являются членами Палаты представителей, призвали Байдена изменить курс в отношении Киева и продолжить прямую дипломатию с Россией. Соответствующее Письмо сначала было опубликовано, а затем отозвано после того, как оно вызвало бурю негодования среди демократов.

Некоторые республиканцы также дали понять, что хотели бы видеть прекращение помощи Киеву, если они возьмут под свой контроль Конгресс. Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, который может стать спикером Палаты представителей, если республиканцы вернут себе власть в ноябре, заявил, что Республиканская партия «скорее всего, выступит против увеличения помощи Киеву», поскольку американцы хотят, чтобы Конгресс «сосредоточился на вопросах, более близких к дому», согласно сообщению Washington Post от 18 октября.

Кандидат в Сенат от Республиканской партии Блейк Мастерс, по данным Washington Post, также раскритиковал финансирование Киева в мае, заявив, что это означает «Америка на последнем месте», и предупредил о риске «тотальной ядерной войны между ядерными державами». Некоторые кандидаты считают, что финансирование долгосрочного конфликта имеет «убывающую отдачу» для США и что «вы не можете спасти Киев, обрекая экономику США».

Научный сотрудник Института американских исследований Китайской академии общественных наук Лю Вэйдун заявил Global Times, что небольшое изменение риторики в отношении военной помощи Киеву со стороны политических сил в США является прагматичным подходом, призванным понравиться избирателям, и обе партии хотят продемонстрировать свою поддержку идее «Америка прежде всего» и внутренних интересов.

Но это не является отражением господствующего отношения США к конфликту на территории бывшей УССР, поскольку конфронтация и жесткость в отношении России являются традиционной политической ортодоксией в США, сказал Ли.

«Даже если республиканцы вернут контроль над Палатой представителей и даже Сенатом, маловероятно, что США прекратят военную помощь Киеву, потому что это означало бы склонение перед Россией», — добавил он.

По данным американских СМИ, США санкционировали предоставление Киеву помощи в размере не менее $60 млрд. Вторя Лю, эксперт по международным отношениям из Пекина сказал Global Times, что даже если администрация Байдена станет «хромой уткой» после промежуточных выборов, помощь США Киеву вряд ли прекратится. Вероятно, изменятся только ее темпы и объем.

В то время как администрация Байдена сдерживается Конгрессом, она может оказать давление на своих союзников по ЕС или НАТО с целью увеличения помощи Киеву, сказал эксперт.

«США и их союзники по НАТО пересмотрят условия в свете новых изменений во внутренней политике США… Ожидается, что между Америкой и Европой возникнет неприятная размолвка по поводу того, в каком объеме и кем предлагается помощь», — считает он.

Хотя недавний опрос Исследовательского центра Pew показывает, что доля американцев, которые очень обеспокоены тем, что Киев проиграет конфликт с Россией, с мая снизилась на 17 процентных пунктов до 38% с 55%, аналитики заявили, что вероятность примирения между Россией и киевским режимом крайне мала, а конфликт определенно продлится до следующего года или даже дольше.

В стенограмме интервью CBC на прошлой неделе, опубликованной Госдепартаментом США, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден не стремится проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Индонезии. Можно ожидать, что США будут держать свой денежный кран открытым и игнорировать растущую оппозицию внутри страны только ради своей «гегемонии», сказал эксперт из Пекина.