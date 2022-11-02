2 ноября 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:59 — REGNUM Кроме названных главой Крыма Сергеем Аксеновым предприятий, которые подлежат национализации как активы бенефициаров, связанных с киевским режимом, в регионе остаются и другие источники заработка олигархов, поддерживающих Зеленского. Среди таковых ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в комментариях СМИ называл Альминский комбинат стройматериалов в Бахчисарае, связывая его с киевским бизнесменом, экс-депутатом Верховный рады Сергеем Тарутой. Рассмотрим подробнее этот актив.

Черная метка Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР

Напомним, 31 октября 2022 года Сергей Аксенов сообщил о национализации ряда активов, связанных с киевскими олигархами Александром и Галиной Герега, экс-депутатом Верховной рады, близким соратником Виктора Ющенко — Давидом Жвания (умер в мае 2022 года) и Константином Жеваго, которого в СМИ называли спонсором Юлии Тимошенко. Ещё до этого заявления в некоторых из компаний были назначены временные администрации и руководители.

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Список, обнародованный Аксеновым, наверняка не полон и, возможно, будет расширен. Так, за несколько дней до этого спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в комментариях телеканалу «Миллет», рассказывая о введении временных администраций, отметил, что работает комиссия Совета министров Крыма и определяет предприятия.

«Наиболее известные — «Новацентр», Бахчисарайский цемзавод, Альминский комбинат стройматериалов в Бахчисарае — это Таруты известного», — сообщил Константинов.

Именно на Альминском комбинате, а точнее заводе строительных материалов и хотелось бы остановиться подробнее.

Кто такой Тарута?

Для начала хотелось бы напомнить, кто такой Тарута, упомянутый Константиновым.

По данным из открытых источников, Сергей Тарута в 2014 году был назначен губернатором Донецкой области, но на посту продержался всего несколько месяцев. Он же был депутатом Верховной рады двух созывов. Фигурант списка Forbes, входивший в первую десятку по размеру состояния.

В разные годы в составе бизнес-портфеля Таруты были футбольный клуб «Металлург», корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСБ), в которую входили многочисленные активы, в том числе Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского и Алчевский коксохимический завод, отель в Киеве. Но и на этом активы Таруты не заканчиваются. Часть бизнеса контролировалась через офшоры. В 2014 году газета «Коммерсант» сообщала об аресте части кипрских активов Таруты.

При президентстве Виктора Ющенко в СМИ сообщалось о возможном назначении Таруты премьер-министром. По имеющимся в СМИ данным, в 2019 году Тарута оказывал поддержку Юлии Тимошенко, которая пыталась составить конкуренцию Владимиру Зеленскому, проспонсированному олигархом Коломойским.

В публикации Forbes от 2014 года сообщалось, что Таруту поддерживает другой богатейший киевский бизнесмен Ринат Ахметов.

Сергей Тарута в Верховной раде Украины (сс) Вадим Чуприна

Добыча известняка: кто бенефициар?

Так всё же, владеет Тарута активом в Крыму или нет? Ещё в 2019 году СМИ Крыма сообщали, что крымскую компанию «Альминский завод строительных материалов», которая занимается добычей известняка в Бахчисарайском районе, через ПАО «Альминский камень» контролирует киевский миллиардер, тогда ещё депутат Верховной рады Сергей Тарута.

В ЕГРЮЛ есть АО «Альминский завод строительных материалов», которое зарегистрировано в июне 1996 года, но, судя по сайту, историю ведёт с 1954 года. Прописана компания в с. Скалистое Бахчисарайского района Крыма, занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. По данным с сайта, на балансе завода — восемь карьеров по добыче природного известнякового камня.

Во времена СССР Альминский камень был использован для облицовки фасадов и реставрации памятников архитектуры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Казани, Новгороде и других городах.

Заводу принадлежит ООО «Аных-Сырт» с таким же, как у АО, основным видом деятельности. Компания создана в 2012 году. Директор ООО «Аных-Сырт» — Алексей Клышников, который также имеет доли в трёх строительных компаниях Крыма, в том числе выступавшей исполнителем госконтрактов в социальной инфраструктуре. Клышников также директор ООО «Альминский камень», прописанного по тому же адрес, что и АО «Альминский завод строительных материалов». Владеет ООО — Анна Ватченко.

Официально бенефициары АО «Альминский завод строительных материалов» не раскрываются. Между тем в отчёте общества за 2021 год уточняется, что в наблюдательный совет АО входили пять человек, четыре из которых имеют основное место работы в ЧАО «Альминский камень». Организационно-правовой формы в виде ЧАО в России нет, но есть она на территории бывш. УССР. В открытых данных ЧАО «Альминский камень» имеет прописку в Днепропетровске (бывш. УССР). В базе «Контур. Фокус» в том же регионе есть некое ТОВ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ», среди участников которого был Сергей Тарута, а сейчас среди владельцев фигурируют «Азовинтекс», который СМИ связывали с Сергеем и Александром Тарутой, некий кипрский офшор и «Восточно-европейский инвестиционный фонд». Последнее разные источники также связывали с ИСБ, где доля была у Таруты.

Карьер в Бахчисарайском районе (сс) Дмитрий Cкляренко

Ещё один любопытный факт: некое ООО «Альминский камень», но с пропиской на территории бывш. УССР, а именно в Днепропетровске, в марте 2022 года пыталось оспорить исключение АО «Бухта двуякорная» из ЕГРЮЛ и признании недействительной записи в ЕГРЮЛ от 08.10.2020 года №2 209 100 335 893 о прекращении юридического лица — АО «Бухта двуякорная». Вот тут и начинается самое интересное. Активы АО «Бухта двуякорная» в 2015 году попали в список Госсовета Крыма на передачу в госсобственность. Этот пункт пытались оспорить ЧАО «Альминский камень», ПАО «Акционерный коммерческий банк «Новый». В материалах дела заявлялось, что согласно договору купли-продажи пакета акций ОАО «Бухта Двуякорная» от 31 октября 2007 года ЧАО «Альминский камень» является собственником акций, номинальной стоимостью пропорционально 75,1% уставного капитала ОАО «Бухта Двуякорная». Оспорить решение Госсовета Крыма ЧАО не смогло.

Таким образом, кто бы ни стоял персонально за АО «Альминский завод строительных материалов», но ещё как минимум в 2021 году наблюдательный совет общества почти полностью по основному месту работы числился персоналом компании из Днепропетровска.

Напомним, ранее ИА REGNUM проанализировало активы киевских олигархов и выявило некоторые их бизнес-интересы на территории России. В частности, в сфере торговли пищевыми продуктами, фармацевтике, угледобыче.

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