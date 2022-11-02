Вашингтон, 2 ноября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Вопрос введения потолка цен на российскую нефть, вероятно, будет обсуждаться на саммите глав МИД стран G7, заявил врио заместителя помощника главы Госдепа США Говард Соломон в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Я уверен, что другие наши партнеры по G7, не только европейцы, будут стремиться продолжить это обсуждение», — заявил он.

Соломон добавил, что Евросоюз уже включил введение предельно допустимой цены на импорт российских энергоносителей в последний пакет антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США не смогли договориться со многими странами о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Отмечалось, что ряд стран не согласились с предложением администрации американского президента, так как это решение могло бы привести к непредсказуемым последствиям на нефтяном рынке.