Москва, , 05:16 — REGNUM В среду, 2 ноября, в Москве облачно, небольшие осадки, температура воздуха до +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Первый снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 3 ноября в столице переменная облачность, без осадков, температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер северный 2−7 м/с. Атмосферное давление 747 (-2) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5°C днём. Ночью — −5… +0 °C.

В четверг, 3 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −1… +4 °C, переменная облачность, без осадков, атмосферное давление 748 (+1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, устойчивый снежный покров в Москве может появиться не ранее начала декабря.

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