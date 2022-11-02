Посёлок городского типа Хасан, Приморский край, , 05:14 — REGNUM Железнодорожное сообщение между Россией и КНДР возобновлено после двухлетнего перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом 2 ноября сообщили журналистам представители РЖД на Дальневосточной железной дороге.

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Первый после перерыва длиной в два года грузовой поезд отправился по Дальневосточной железной дороге через пограничный переход в российском Хасане и Туманган со стороны КНДР.

В качестве первого груза в трёх специально оборудованных вагонах в Северную Корею поехали 30 породистых лошадей. Пять жеребцов и 25 кобыл орловской породы предварительно прошли карантин в городе Суздаль Владимирской области.

В Россельхознадзоре уточнили, что состояние всех лошадей ветеринары оценили как удовлетворительное, у каждой лошади есть именной чип, полностью исключающий её подмену.

Следующей отправкой в Северную Корею запланирована поставка груза медикаментов. Лекарства будут отправлены в специальных контейнерах.

Напомним, железнодорожный пограничный переход с КНДР Хасан — Туманган был открыт в России в 2013 году и является единственным, связывающим два государства железнодорожным переходом. Через него осуществляется экспорт товаров в порт Раджин.