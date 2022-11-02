Санкт-Петербург, 2 ноября 2022, 05:06 — REGNUM Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова 1 ноября встретилась в Санкт-Петербурге со своим белорусским коллегой, помощником министра обороны Белоруссии по вопросам военной экономики и финансов, начальником главного финансово-экономического управления генерал-майором Игорем Можиловским. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Переговоры военных финансистов проходили на базе Управления финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Западному военному округу (ЗВО) в преддверии совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России.
Отмечается, что такой формат традиционных рабочих встреч позволяет всесторонне рассматривать и решать все вопросы финансового обеспечения вооружённых сил Союзного государства.
Как сообщало ИА REGNUM, два совместных российско-белорусских центра подготовки военнослужащих действуют на территории Белоруссии, и один — в России.
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