Санкт-Петербург, , 05:06 — REGNUM Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова 1 ноября встретилась в Санкт-Петербурге со своим белорусским коллегой, помощником министра обороны Белоруссии по вопросам военной экономики и финансов, начальником главного финансово-экономического управления генерал-майором Игорем Можиловским. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Заместители министров обороны России и Белоруссии Татьяна Шевцова и Игорь Можиловский Mil.ru

Переговоры военных финансистов проходили на базе Управления финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Западному военному округу (ЗВО) в преддверии совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России.

пресс-служба Минобороны РФ «В ходе встречи обсуждались вопросы финансового обеспечения вооружённых сил наших государств, а также вопросы обеспечения дополнительных выплат военнослужащим Вооружённых сил РФ, принимающим участие в специальной военной операции».

Отмечается, что такой формат традиционных рабочих встреч позволяет всесторонне рассматривать и решать все вопросы финансового обеспечения вооружённых сил Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, два совместных российско-белорусских центра подготовки военнослужащих действуют на территории Белоруссии, и один — в России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии заявили о создании совместных с РФ центров подготовки военных