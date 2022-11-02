Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты выступали против желания Саудовской Аравии сократить объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждается, что советник по нацбезопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахауян встречался с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом и пытался отговорить его от сокращения объемов добычи нефти. По мнению ОАЭ, в этом шаге со стороны Саудовской Аравии не было экономической необходимости. Однако наследный принц отказался принять эти аргументы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент США Джо Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за поддержку решения ОПЕК+ о сокращении мировой добычи нефти. Он добавил, что подключит к этому вопросу американский Конгресс.