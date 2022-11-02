Пекин, , 04:47 — REGNUM Транспортный сектор Китая недавно разработал подробный план строительства магистральной сети комплексной транспортной системы страны, ожидаемый масштаб которой к 2025 году достигнет 260 000 км, сообщает 1 ноября газета China Daily.

Скоростной поезд. Китай

Согласно руководству, опубликованному Министерством транспорта КНР, Национальной администрацией железных дорог Китая, Управлением гражданской авиации Китая и Государственным почтовым бюро Китая, масштаб магистральной сети повысит операционную эффективность и качество обслуживания.

К 2025 году основная сеть высокоскоростной железнодорожной системы Китая и сеть скоростных автомагистралей будут в целом завершены, а качество сети регулярных скоростных железных дорог и национальной системы автомобильных дорог будет улучшено. К 2030 году масштаб магистральной сети достигнет примерно 280 000 км.

К 2035 году будет завершено строительство магистральной сети протяженностью 290 000 км, включая около 56 000 км высокоскоростных железных дорог, 71 000 км регулярных скоростных железных дорог, 61 000 км скоростных автомагистралей, 72 000 км автомобильных дорог и 25 000 км высококачественных водных путей.

Магистральная сеть включает в себя наиболее важные проходы и коридоры, связывающие основные районы страны. К концу 2021 года масштаб магистральной сети достиг 251 000 км, что, согласно плану, составляет около 86% от ее запланированной протяженности. Это позволит сократить время в пути между регионами, городами и провинциями в целях решительной поддержки социального и экономического развития.

Магистральная сеть является важной частью комплексной транспортной сети страны, согласно важному плану развития транспорта Китая до 2035 года. По словам министра транспорта Ли Сяопэна, проект, который был опубликован Госсоветом КНР в прошлом году, является первым среднесрочным и долгосрочным комплексным транспортным планом Китая и определяет транспортные перспективы страны до 2035 года.

Ставится цель построить более удобную и качественную транспортную сеть, которая позволит большинству жителей иметь доступ к национальной автомагистрали в течение 15 минут, скоростной автомагистрали за полчаса и железной дороге за час.

«Сеть, которая соединит все административные районы на уровне уездов, границы, основные объекты и туристические места, будет состоять из автомобильных, железных дорог, воздушных маршрутов и водных путей», — сказал Ли на пресс-конференции в прошлом году.

Согласно проекту, сеть будет удобной, экономичной, экологически чистой, интеллектуальной и безопасной.