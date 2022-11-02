Токио, , 04:42 — REGNUM Экстренные заседание совета национальной безопасности в связи с ракетными пусками, осуществлёнными Северной Кореей, собирает Япония. Об этом 2 ноября сообщил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

«Мы созываем экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с ракетными пусками Северной Кореи», — подтвердил информацию Кисида.

При канцелярии премьер-министра уже начал свою работу специально созданный кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с ракетными пусками КНДР. По данным японского минобороны, Северной Кореей было запущено две баллистические ракеты. Они преодолели расстояние от 150 до 200 км каждая при высоте не более 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил протест властям КНДР в связи с проведением очередных ракетных испытаний.

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