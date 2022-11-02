Сеул, 2 ноября 2022, 04:41 — REGNUM Северная Корея 2 ноября запустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты малой дальности. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Запуск. КНДР
Запуск. КНДР
Haz.de

По его данным, одна из ракет КНДР упала в Японском море в 57 километрах от расположенного на побережье южнокорейского города Сокчхо. Ещё одна ракета направлялась в сторону острова Уллындо и упала в море в 167 километров от него.

Отмечается, что в этом году это первый случай запуска северокорейской ракеты в направлении территории Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии заявило протест властям КНДР в связи с проведением очередных ракетных испытаний. По данным японского военного ведомства, Северная Корея запустила не менее двух баллистических ракет, преодолевших расстояние от 150 до 200 километров.

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