Сеул, , 04:41 — REGNUM Северная Корея 2 ноября запустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты малой дальности. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Запуск. КНДР Haz.de

По его данным, одна из ракет КНДР упала в Японском море в 57 километрах от расположенного на побережье южнокорейского города Сокчхо. Ещё одна ракета направлялась в сторону острова Уллындо и упала в море в 167 километров от него.

Отмечается, что в этом году это первый случай запуска северокорейской ракеты в направлении территории Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии заявило протест властям КНДР в связи с проведением очередных ракетных испытаний. По данным японского военного ведомства, Северная Корея запустила не менее двух баллистических ракет, преодолевших расстояние от 150 до 200 километров.

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