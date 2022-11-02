Пекин, 2 ноября, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Концентрация загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе Пекина упала на 15,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2022 года, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

大杨 Смог в Пекине

За период с января по сентябрь средняя концентрация частиц PM2.5, одного из главных загрязнителей воздуха, в воздухе китайской столицы, составляла 28 микрограммов на кубометр, что говорит о том, что качество воздуха в Пекине значительно улучшилось, сообщили Пекинское муниципальное бюро экологии и окружающей среды.

Показатели содержания частиц PM2.5 отражают содержание в воздухе загрязняющих частиц размеров от 2,5 микронов или менее в диаметре. С начала этого года Пекин значительно улучшил меры по обеспечению качества воздуха и контроля за ним. Так, более 180 предприятий перешли на более чистое производство.