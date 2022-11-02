Сиань, Китай, 2 ноября, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Группа ученых в Китае успешно пересадила несколько органов от свиньи четырем обезьянам, три из которых пережили операцию, что, по мнению экспертов, является большим шагом вперед в исследованиях ксенотрансплантации, направленных на решение проблемы нехватки донорских органов для людей, сообщает 1 ноября газета China Daily.

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После 14 часов операции 16 октября печень, почки, сердце, роговицы, кожа и кости генетически модифицированной свиньи были пересажены четырем обезьянам в больнице Сицзин Медицинского университета ВВС в Сиане, провинция Шэньси.

Пересаженные органы и ткани функционировали хорошо, и по состоянию на 31 октября, три обезьяны находились в стабильном состоянии. Обезьяна, которой пересадили печень и почки, умерла 30 октября. Согласно пресс-релизу больницы, это был первый случай, когда несколько органов и тканей были пересажены от одного донора нескольким реципиентам разных видов одновременно.

По словам экспертов, благодаря достижениям в области хирургических методов, трансплантация человеческих органов стала частью традиционного лечения многих заболеваний, при этом улучшается долгосрочная выживаемость и качество жизни пациентов.

Но нехватка доноров сильно ограничила развитие жизненно важной медицинской процедуры. Поскольку органы свиней похожи на человеческие по размеру и форме, генетически модифицированные свиньи, по мнению экспертов, считаются во всем мире наиболее идеальным донором для ксенотрансплантации или межвидовой трансплантации органов.

Успех новейшей операции расширяет клиническое применение ксенотрансплантации и предлагает научные данные и технологии для решения проблемы нехватки донорских органов, сказал профессор больницы и ведущий врач операции Доу Кэфэн.

Доу сказал, что генетически модифицированной свинье удалили три гена, чтобы избежать отторжения трансплантата у реципиентов. Три человеческих гена были также добавлены в геном свиньи, чтобы устранить любые нарушения, связанные с кровью, и уменьшить повреждение пересаженных органов.

По словам Доу, все еще существует много проблем в применении этого опыта к трансплантации человеческих органов. По его словам, генная модификация должна быть точно направлена на удовлетворение потребностей различных органов. Реципиенту также необходимо использовать больше иммунодепрессантов, что усилит побочные эффекты. Некоторые ключевые иммунодепрессанты, используемые в экспериментах на животных, не были одобрены для клинического применения на людях.

Есть также опасения по поводу того, попадут ли бактерии, вирусы, грибки и паразиты от свиньи в организм человека и не вызовут ли инфицирование, хотя есть доказательства того, что таких проблем можно избежать, сказал Доу.

По его словам, следует провести больше экспериментов на нечеловеческих приматах, чтобы получить достаточные и стабильные данные для разработки наиболее идеальных протоколов модификации генов и иммуносупрессии.

«Ксенотрансплантация не только расширяет источники донорских органов и тканей, но и является крупным прорывом в развитии медицины. Это будет способствовать развитию многих новых биологических и клинических технологий и, в конечном счете, принесет пользу людям», — сказал он.

В сентябре 2021 года исследователи из Нью-Йоркского университета пересадили почку от генетически модифицированной свиньи человеку с клинической смертью мозга с согласия его семьи. Исследователи сказали, что почка работала в течение 54 часов, и не было никаких признаков того, что организм отторгал ее. В том же году в Соединенных Штатах было проведено еще несколько испытаний по пересадке почки человеку.

В январе 2022 года 57-летний мужчина получил генетически модифицированное свиное сердце в ходе первой в своем роде операции по пересадке в медицинском центре Университета Мэриленда и умер через два месяца после операции.