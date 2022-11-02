Пекин, 2 ноября, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил свои соболезнования президенту Индии Друпади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с обрушением моста в западном индийском штате Гуджарат, которое привело к серьезным жертвам, сообщает 1 ноября газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

В своем послании Си Цзиньпин сказал, что был потрясен, узнав о смертельном крушении. От имени правительства и народа Китая Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и искреннее сочувствие семьям погибших и раненым.

В тот же день премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также направил Моди послание с соболезнованиями.