Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2022, 04:26 — ИА Регнум. День голосования по проекту российской резолюции касательно расследования деятельности американских биолабораторий на территории б. УССР наметил Совет Безопасности ООН. Об этом 2 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

Уточняется, что голосование намечено на 2 ноября. Резолюция предполагает создание комиссии, включающей в состав всех членов Совбеза для расследования претензий России к США и Киеву касательно соблюдения обязательств «по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий» на территории б. УССР.

Комиссия будет обязана к 30 ноября 2022 года представить доклад с рекомендациями Совбезу, а также сообщить информацию о результатах расследования государствам-участникам Конвенции на Девятой обзорной конференции в Женеве, которая запланирована на 28 ноября — 16 декабря.

Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о фактах экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которую Пентагон реализовывал на территории б. УССР. По данным, полученным в ходе спецоперации РФ, было установлено, что сотрудники биолабораторий экстренно уничтожили 24 февраля возбудителей опаснейших заболеваний: чумы, холеры, туляремии и других.