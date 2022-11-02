Токио, , 04:25 — REGNUM Правительство Японии заявило протест властям КНДР в связи с проведением очередных ракетных испытаний, заявил глава японского минобороны Ясукадзу Хамада в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — заявил он.

Хамада уточнил, что, по данным японского военного ведомства, КНДР запустила не менее двух баллистических ракет, преодолевших дистанцию от 150 до 200 километров. По его словам, первую ракету запустили с восточной части северокорейской территории на восток. Вторая ракета была запущена на юго-восток, она пролетела 200 километров при максимальной высоте полета в 100 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее береговая охрана Японии заявила о пуске баллистической ракеты с территории КНДР. По ее данным, боеприпас упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.