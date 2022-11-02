Каир, 2 ноября, 2022, 04:20 — ИА Регнум. «Глобальные события» могут временно отразиться на поставках пшеницы в Египет, однако страна готова приспособиться к новой ситуации, заявил журналистам 1 ноября египетский министр снабжения Али Мосели.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Так он ответил на вопрос о приостановке Россией своего участия в «зерновой сделке». Чиновник также добавил, что запасов пшеницы в мире достаточно для удовлетворения мировых потребностей в этом продовольственном продукте.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские экспортеры зерна подтвердили приверженность договоренностям по поставкам своей продукции в Египет.