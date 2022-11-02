Харбин, Китай, 2 ноября, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Осенний урожай в крупнейшей производственной базе зерновых Китая — провинции Хэйлунцзян был собран, сообщили в департаменте сельского хозяйства и вопросов села региона, передает 1 ноября агентство Синьхуа.

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Департамент сообщил, что к 17:00 по местному времени 1 ноября провинция собрала 99,9% урожая зерновых за исключением некоторых кукурузных полей для озимого урожая.

Годовое производство зерновых в Хэйлунцзяне, также известном как «китайский зерновой амбар», занимает первое место по стране уже 12 лет подряд. В 2021 году провинция произвела около 78,68 млрд кг зерна. В этом посевные площади составили 14,5 млн га.