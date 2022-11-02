Пекин, , 04:13 — REGNUM Средний маршрут китайского проекта отведения воды «Юг-Север» выполнил план по перекачке воды на этот год, обеспечив рекордный показатель, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Тяньцзинь

Маршрут передал 9,21 млрд кубометров воды из крупных рек на юге страны на север с 1 ноября 2021 года по 31 октября текущего года, что на 27,4% больше ранних планов на год, сообщили в Министерстве водных ресурсов Китая.

На данным момент средний и восточный маршруты проекта передали более 57,6 млрд кубометров воды, что принесло пользу 150 млн человек, сообщили в министерстве. В то же время, реки и озера вдоль маршрута были наполнены более чем 9,2 млрд кубическими метрами воды.

Проект водоотведения «Юг-Север» имеет три маршрута. Средний маршрут стартует от водохранилища Даньцзякоу в центральной провинции Хубэй и тянется через провинции Хэнань и Хэбэй, прежде чем достичь Пекина и Тяньцзиня. Восточный маршрут передает воду из восточной провинции Цзянсу в районы Тяньцзиня и Шаньдуна. А западный маршрут еще только предстоит построить.