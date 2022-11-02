Сыктывкар, 2 ноября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Последствия утечки нефти, произошедшей 15 октября в Княжпогостском районе Коми, ликвидированы в полном объеме, сообщили в пресс-службе регионального министерства природы.

Judith Doyle Нефтяное пятно

Отмечается, что соответствующие работы, которые велись на магистральном трубопроводе Ухта — Ярославль, были завершены в соответствии со сроками, заявленными ранее. Территория, которая подверглась загрязнению, была полностью очищена, а собранный грунт — вывезен на специальный полигон для утилизации.

Кроме того, начался первый этап технической рекультивации этого участка, на который привозят новый грунт из специализированных карьеров. Разлив нефти охватил около 0,8 га, а объем утечки сырья составил около 100 кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Управление Россельхознадзора по Оренбургской области распространило информацию о том, что одна из нефтедобывающих компаний, выплатившая 4,7 млн рублей, добровольно возместила ущерб, нанесенный окружающей среде.