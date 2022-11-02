Вашингтон, 2 ноября, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Угрозы атаки со стороны Ирана вызывают беспокойство у Соединенных Штатов, заявил представитель минобороны США Пат Райдер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией с угрозами в регионе. Мы оставляем за собой право защищать себя независимо от того, где служат наши войска, будь то в Ираке или где-либо еще», — заявил он.

При этом Райдер отказался отвечать на вопрос, существует ли реальная опасность каких-либо агрессивных действий Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники утверждала, что Саудовская Аравия передала США сведения о готовящейся атаке Ирана. Якобы таким образом Тегеран пытается отвлечь внимание мировой общественности от протестов внутри Исламской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября МИД Ирана обвинил Запад в организации массовых беспорядков в Исламской Республике. По мнению иранского внешнеполитического ведомства, западные страны устраивали провокации и пытались вмешиваться во внутренние дела республики.