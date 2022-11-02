Лондон, , 03:59 — REGNUM Взлом телефона экс-премьера Великобритании Ли Трасс отказался осуждать бывший премьер Британии Борис Джонсон 1 ноября в беседе с телеканалом Sky News.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы знаете, мы никогда не обсуждаем вопросы безопасности», — ответил Джонсон на вопрос журналиста о том, беспокоит ли его возможная утечка данных в результате взлома телефона Трасс.

При этом по сведениям британских СМИ, информация из телефона Трасс включала критику в адрес Джонсона.

Напомним, британские СМИ накануне распространили информацию о взломе телефона экс-премьера Великобритании Лиз Трасс «российскими агентами» в период, когда политик занимала пост главы МИД Великобритании. Утверждается, что произошла утечка информации, касающейся поставок оружия Киеву и переговоров с союзниками. Предполагается, что сокрытию информации об утечке способствовали Джонсон, занимавший на тот момент пост премьер-министра страны и секретарь кабинета министров Саймон Кейс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о причастности российских спецслужб к взлому телефона Трасс.

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