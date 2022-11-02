Токио, , 03:57 — REGNUM Запущенная Северной Кореей 2 ноября баллистическая ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает агентство Kyodo.

Более детальной информации о траектории полёта ракеты и месте её падения на данный момент не приводится.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Отмечается, что начал работать созданный при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды кризисный штаб, занимающийся сбором и анализом информации о новом ракетном запуске КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации береговой охраны Японии, Северная Корея произвела запуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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