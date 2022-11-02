Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Специальная военная операция на территории бывш. УССР проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов 1 ноября на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

По его словам, российские власти считают необоснованными и отвергают любые обвинения в адрес Москвы из-за проведения СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент России Владимир Путин заявил, что миру может понадобиться изменение структуры ООН и Совета Безопасности этой организации.

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