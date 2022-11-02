Североморск, Мурманская область, 2 ноября 2022, 03:42 — REGNUM Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота (СФ) ВМФ России 1 ноября вышел в Баренцевом море «для отработки плановых учебно-боевых задач». Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Ранее «Пётр Великий» отработал в Баренцевом море взаимодействие с экипажами атомных подводных лодок, а также выполнил ряд других задач боевой подготовки.
Как сообщало ИА REGNUM, на Заполярных полигонах бригады морской пехоты Северного флота в Мурманской области морские пехотинцы продолжают подготовку мобилизованных, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.
Читайте также: Ракетный крейсер «Пётр Великий» провёл в Баренцевом море учения с авиацией
Читайте ранее в этом сюжете: Морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных военному делу