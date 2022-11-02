Североморск, Мурманская область, 2 ноября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота (СФ) ВМФ России 1 ноября вышел в Баренцево море «для отработки плановых учебно-боевых задач». Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

пресс-служба СФ «В течение нескольких дней экипаж крейсера продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией — противолодочными и поисково-спасательными вертолётами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота… Также будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне».

Ранее «Пётр Великий» отработал в Баренцевом море взаимодействие с экипажами атомных подводных лодок, а также выполнил ряд других задач боевой подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, на заполярных полигонах бригады морской пехоты Северного флота в Мурманской области морские пехотинцы продолжают подготовку мобилизованных, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

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