Москва, , 03:42 — REGNUM Входящее в дивизион Роскосмоса ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва» получило финансовый иск от своей головной госкорпорации. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать претензии истца на сумму свыше только 10 января 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Роскосмос

Заявление в базе суда зарегистрировано 26 октября 2022 года, 31 октября дело приняла судья Дубровская. В споре речь идёт о взыскании с корпорации «Энергия» пени по госконтракту от декабря 2018 года. Штрафные санкции начислены за четыре этапа — девятый, 24, 27 и 46-й. Общая сумма, которую пытается взыскать Роскосмос, составляет 23 418 892,67 рубля.

Напомним, в октябре судом также было отказано во взыскании в пользу Минобороны России с ПАО более 1,3 млрд рублей. Спор слушался в закрытом заседании, но сумма фигурировала как некий ущерб.