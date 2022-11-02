Москва, 2 ноября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Входящее в дивизион Роскосмоса ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва» получило финансовый иск от своей головной госкорпорации. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать претензии истца только 10 января 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Роскосмос

Заявление в базе суда зарегистрировано 26 октября 2022 года, 31 октября дело приняла судья Дубровская. В споре речь идёт о взыскании с корпорации «Энергия» пени по госконтракту от декабря 2018 года. Штрафные санкции начислены за четыре этапа — девятый, 24, 27 и 46-й. Общая сумма, которую пытается взыскать Роскосмос, составляет 23 418 892,67 рубля.

Напомним, в октябре судом также было отказано во взыскании в пользу Минобороны России с ПАО более 1,3 млрд рублей. Спор слушался в закрытом заседании, но сумма фигурировала как некий ущерб.