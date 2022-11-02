Таллин, , 03:37 — REGNUM Введение санкций против России было верным решением, несмотря на потери туристической отрасли Греции из-за оттока российских путешественников, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в ходе пресс-конференции в Эстонии.

Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Он рассказал, что множество граждан России планировали провести летний отдых в Греции, однако из-за санкций они предпочли поехать в Турцию. По словам Мицотакиса, летом на греческие курорты из России «никто не приехал».

«Так что мы заплатили цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и я убежден, что мы поступили правильно», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что часть отраслей греческой экономики, которая сильно зависела от туристов из России, оказалась на грани банкротства. По его словам, в Греции очень пострадало меховое производство, а также гостиничная сфера.