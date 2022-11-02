Токио, 2 ноября, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Запуск неустановленной баллистической ракеты произвела Северная Корея в сторону Японского моря. Об этом 2 ноября сообщает береговая охрана Японии.

baobacgiang.com.vn Испытательный запуск МБР, КНДР

«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету», — сказано в сообщении японских военных.

По данным береговой охраны Японии, ракета уже упала, однако место её падения не уточняется. Всем находящимся в регионе судам направлено предупреждение на случай обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

Также уточняется, что кризисный штаб, созданный при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды, начал сбор информации о новом ракетном пуске КНДР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Всего с начала текущего года КНДР произвела 29 ракетных запусков.