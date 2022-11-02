Вашингтон, 2 ноября, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Уполномоченный Федеральной комиссии связи США (FCC) Брэндан Карр приехал на Тайвань для участия в мероприятии. Об этом сообщил портал Axios.

Тайвань

«Карр — первый действующий уполномоченный FCC, который посетил Тайвань как официальное лицо», — отмечает портал.

Уточняется, что в ходе своего визита Карр планирует встречу с представителями отрасли связи острова, МИД и других официальных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что любые попытки США помешать воссоединению Тайваня с КНР обречены на провал. Он указал, что визиты официальных лиц США и принятие законопроектов о военной помощи острову Пекин считает вмешательством во внутренние дела Китая.