Москва, 2 ноября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Московский арбитраж 28 ноября 2022 года начнёт рассматривать претензии «Объединённой авиастроительной корпорации» к одному из литейных заводов Подмосковья. С ОАО «Балашихинский литейно-механический завод», которое работает в своём сегменте более 85 лет, пытаются взыскать свыше 40 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Заявление в базе арбитража появилось в начале октября 2022 года. Позднее дело было принято судьей Тевелевой.

Сумма исковых требований — 40 108 441,56 рубля. На конец ноября назначено предварительное судебное заседание.

БЛМЗ занимается в том числе производством деталей для самолётов. Например, колёс для воздушных судов типа Ил-76ТД.

Напомним, ранее Минобороны России также подало крупный иск к активу из дивизиона той же авиакорпорации. С ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» пытаются взыскать более 422 млн рублей.